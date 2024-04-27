Овечкин остался без очков в очередном матче плей-офф Кубка Стэнли

Хоккеист Овечкин остался без очков в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин остался без очков в третьем месте первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Статистика доступна на сайте лиги.

Третий матч между командами в рамках плей-офф прошел в ночь на 27 апреля и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 3:1. Овечкин назвал отстоем результат встречи. «Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон», — посчитал он.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между клубами должен состояться 29 апреля и начнется в три часа ночи по московскому времени. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.