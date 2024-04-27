Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток

В Петербурге задержали силовика из Чечни с оружием и подозрительными таблетками

В Санкт-Петербурге полицейские задержали коллегу из Чечни с оружием и двумя пластинками подозрительных таблеток. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 37-летний силовик привлек внимание своих коллег на улице Звездной. Сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину с широкими зрачками и доставили в отдел полиции.

Во время досмотра из кармана его джинсов был извлечен подозрительный сверток, а в сумке были найдены пистолет, две пластинки таблеток, которые часто принимают наркозависимые, и два удостоверения — МВД и ветерана боевых действий. Изъятое отправили на экспертизу.

Ранее полицейские в Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, избивавшего жителей города. Свои нападения 18-летний юноша снимал на видео и выкладывал в социальную сеть.