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15:53, 27 апреля 2024Силовые структуры

Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток

В Петербурге задержали силовика из Чечни с оружием и подозрительными таблетками
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали коллегу из Чечни с оружием и двумя пластинками подозрительных таблеток. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 37-летний силовик привлек внимание своих коллег на улице Звездной. Сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину с широкими зрачками и доставили в отдел полиции.

Во время досмотра из кармана его джинсов был извлечен подозрительный сверток, а в сумке были найдены пистолет, две пластинки таблеток, которые часто принимают наркозависимые, и два удостоверения — МВД и ветерана боевых действий. Изъятое отправили на экспертизу.

Ранее полицейские в Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, избивавшего жителей города. Свои нападения 18-летний юноша снимал на видео и выкладывал в социальную сеть.

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      Олеся Мицкевич
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