Раскрыто состояние накормленного сигаретами российского школьника

СМП: отравившийся от съеденных сигарет школьник из Екатеринбурга выздоровел

Отравившегося 11-летнего школьника, которого пьяный отчим застукал за курением и заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП), передает Ura.ru.

«Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. 26 апреля его уже выписали с выздоровлением», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга накормил 11-летнего пасынка сигаретами, чтобы отучить от вредной привычки. После этого у ребенка разболелся живот, он сбежал из дома к сестре матери. Родственница вызвала бригаду медиков и обратилась в полицию. Но, по ее словам, на вызов сотрудники правоохранительных органов не приехали.