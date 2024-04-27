Раскрыто состояние накормленного сигаретами российского школьника
СМП: отравившийся от съеденных сигарет школьник из Екатеринбурга выздоровел
Отравившегося 11-летнего школьника, которого пьяный отчим застукал за курением и заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП), передает Ura.ru.
«Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. 26 апреля его уже выписали с выздоровлением», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга накормил 11-летнего пасынка сигаретами, чтобы отучить от вредной привычки. После этого у ребенка разболелся живот, он сбежал из дома к сестре матери. Родственница вызвала бригаду медиков и обратилась в полицию. Но, по ее словам, на вызов сотрудники правоохранительных органов не приехали.