Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 27 апреля 2024Россия

Раскрыто состояние накормленного сигаретами российского школьника

СМП: отравившийся от съеденных сигарет школьник из Екатеринбурга выздоровел

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Отравившегося 11-летнего школьника, которого пьяный отчим застукал за курением и заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи (СМП), передает Ura.ru.

«Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. 26 апреля его уже выписали с выздоровлением», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга накормил 11-летнего пасынка сигаретами, чтобы отучить от вредной привычки. После этого у ребенка разболелся живот, он сбежал из дома к сестре матери. Родственница вызвала бригаду медиков и обратилась в полицию. Но, по ее словам, на вызов сотрудники правоохранительных органов не приехали.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край ночью атаковали десятки украинских беспилотников. Под удар попал нефтезавод

      Звезда «Очень странных дел» поделилась фото в бикини и мини-шортах

      Опасная бактерия усилила защиту против лечения

      Дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор, зерновоз и машины в российском регионе

      Пассажирский Boeing резко сменил курс из-за оторвавшегося трапа

      Женщина разбогатела на 4,6 миллиона рублей благодаря совету бойфренда

      В Германии отказ Шольца поставлять Украине Taurus назвали непонятным

      Российскому журналисту избрали меру пресечения по делу о распространении фейков

      Российский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки дронов

      Россиянка с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше