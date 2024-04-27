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13:00, 27 апреля 2024Россия

В России высказались об ответе на атаку по Кубани

Джабаров: из-за ударов Украины Россия имеет право разрушить логистику республики
СюжетПожар в Крыму
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Из-за ударов Украины по энергетическим объектам Россия имеет право разрушать логистическую инфраструктуру республики, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ответе на атаку по Кубани.

«Пока эти атаки ограничиваются дронами, у них заряд поменьше и опасность не такая высокая. Хотя все равно это несет угрозу для наших объектов, особенно энергетического комплекса. Но мы знаем, что [на Украину] поступили американские ракеты ATACMS, причем часть из них имеет дальность до 300 километров. Я думаю, что, конечно, они будут пытаться наносить удары по нашим объектам именно с помощью ракет американского производства. Я думаю, российское военное руководство сейчас избрало совершенно правильную тактику, когда мы наносим удары по всей энергетической инфраструктуре Украины», — сказал сенатор.

Я думаю, если эти атаки не прекратятся, а будут усиливаться с поступлением новых видов вооружений, в частности, ATACMS, у нас есть полное право нарушить всю логистику на Украине — мосты, тоннели, по которым передвигаются войска и перебрасывают технику. Я думаю, украинцы сами нарываются на такие жесткие шаги с нашей стороны. Поэтому все в наших силах, думаю, возмездие будет неминуемым

Владимир Джабаровроссийский сенатор

В ночь на 27 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении 66 дронов над Краснодарским краем. Еще два были сбиты в небе над Крымом. Десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Там возник пожар, позже возгорание ликвидировали. Предприятие частично приостановило работу.

НПЗ стали одной из главных целей атак беспилотников в последнее время. Повреждения привели к тому, что переработка нефти в стране упала до минимума за 11 месяцев, а экспорт нефтепродуктов к середине апреля сократился на четверть по сравнению со средними значениями аналогичного периода в 2019-2023 годах.

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      Варвара Кошечкина
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