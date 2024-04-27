Россиянам сообщили о рисках удара ВСУ по курортному региону на майские праздники

Военный эксперт Клинцевич: ВСУ могут ударить по Крыму на майские праздники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по Крыму и Крымскому мосту на майские праздники. Об этом риске россиянам сообщил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, его слова приводит MK.RU.

Как заявил Клинцевич, возможные удары по курортному региону будут преследовать не военную цель, а пропагандистскую, поэтому могут быть нацелены на наименее защищенные объекты. Эксперт предположил, что в качестве дня для возможного удара ВСУ могут выбрать знаковые для российского общества даты.

«Высокая вероятность, что они попытаются нанести удары на майские праздники. Это и 1 мая. И 7 мая, когда должна пройти инаугурация президента России Владимира Путина. И 9 мая — День Победы», — заявил эксперт.

Ранее в субботу, 27 апреля, стало известно, что 66 украинских беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, еще два — над Крымом.