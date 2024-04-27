Россияне захотели покинуть города

Исследование: 71 процент россиян хотел бы переехать в загородный дом

Большинство живущих в квартирах россиян (71 процент) хотели бы переехать за город, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокер».

В опросе компании приняли участие более тысячи граждан старше 18 лет по всей стране. Выяснилось, что в многоквартирных домах сейчас проживает 69 процентов россиян. Среди тех, кто озвучил желание переехать, девять процентов собираются сделать это уже в 2024 году. Сильнее за город стремятся представители старшего поколения.

Интерес россиян к переезду в свой дом подогревается возможностью получить льготную ипотеку и общим ростом ипотечного рынка, считают в пресс-службе ВТБ. Для постройки загородного дома доступны все льготные программы, ставки по которым ниже рыночных и варьируются от двух до восьми процентов.

Кроме того, интерес к загородной жизни связан с возможностью работать удаленно, считает начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Капралова. Эксперт ожидает, что интерес россиян к строительству собственных домов будет расти все больше.

Аналитики платформы «Авито Недвижимость» при этом ранее обнаружили тенденцию к снижению интереса россиян к дачам. Оказалось, что по итогам первого квартала 2024 года спрос на дачи упал на 32 процента относительно аналогичного периода в 2023 году. За год спрос на загородные объекты в целом снизился на 24 процента. Коттеджами стали интересоваться реже на 29 процентов, домами — на 22 процента, таунхаусами — на 21 процент.