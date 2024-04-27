Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:58, 27 апреля 2024Экономика

Россияне захотели покинуть города

Исследование: 71 процент россиян хотел бы переехать в загородный дом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство живущих в квартирах россиян (71 процент) хотели бы переехать за город, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокер».

В опросе компании приняли участие более тысячи граждан старше 18 лет по всей стране. Выяснилось, что в многоквартирных домах сейчас проживает 69 процентов россиян. Среди тех, кто озвучил желание переехать, девять процентов собираются сделать это уже в 2024 году. Сильнее за город стремятся представители старшего поколения.

Интерес россиян к переезду в свой дом подогревается возможностью получить льготную ипотеку и общим ростом ипотечного рынка, считают в пресс-службе ВТБ. Для постройки загородного дома доступны все льготные программы, ставки по которым ниже рыночных и варьируются от двух до восьми процентов.

Кроме того, интерес к загородной жизни связан с возможностью работать удаленно, считает начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Капралова. Эксперт ожидает, что интерес россиян к строительству собственных домов будет расти все больше.

Аналитики платформы «Авито Недвижимость» при этом ранее обнаружили тенденцию к снижению интереса россиян к дачам. Оказалось, что по итогам первого квартала 2024 года спрос на дачи упал на 32 процента относительно аналогичного периода в 2023 году. За год спрос на загородные объекты в целом снизился на 24 процента. Коттеджами стали интересоваться реже на 29 процентов, домами — на 22 процента, таунхаусами — на 21 процент.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край ночью атаковали десятки украинских беспилотников. Под удар попал нефтезавод

      Звезда «Очень странных дел» поделилась фото в бикини и мини-шортах

      Опасная бактерия усилила защиту против лечения

      Дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор, зерновоз и машины в российском регионе

      Пассажирский Boeing резко сменил курс из-за оторвавшегося трапа

      Женщина разбогатела на 4,6 миллиона рублей благодаря совету бойфренда

      В Германии отказ Шольца поставлять Украине Taurus назвали непонятным

      Российскому журналисту избрали меру пресечения по делу о распространении фейков

      Российский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки дронов

      Россиянка с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше