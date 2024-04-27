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04:19, 27 апреля 2024Путешествия

Россиянка поехала в Турцию и описала ее фразой «ругались на отборном русском»

Фото: Savvas Kalimeris / Unsplash

Россиянка поехала с мужем в свадебное путешествие в Турцию и описала местных жителей фразой «ругались на отборном русском». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они выбрали для отдыха пятизвездочный отель Justiniano Club Park Conti в поселке Окурджалар. «Отель оказался шикарным, все стильно и красиво. Номера чистые и просторные», — описала туристка. Сам поселок показался россиянке ухоженным и спокойным.

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Автор отметила, что местные жители очень добродушные. Кроме того, среди них много русскоговорящих. «Так как в данный момент в стране жуткая инфляция, на рынках торговаться не рекомендую: большинство продавцов начинают неадекватно это воспринимать, а некоторые даже ругались на отборном русском», — заметила путешественница.

Ранее другая российская туристка побывала с мужем в Сочи и описала город фразой «вау-эффекта не произвел». По словам автора публикации, осенью Сочи очень комфортен для отдыха, поскольку там не бывает «адского пекла», а погода хорошо подходит для загара.

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      Марк Успенский
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