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16:01, 27 апреля 2024Силовые структуры

Российский врач-психиатр пойдет под суд из-за совершившего расправы пациента

В Магаданской области врач-психиатр пойдет под суд из-за пациента-убийцы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Магаданской области перед судом предстанет врач-психиатр, пациент которого учинил расправу над двумя россиянами. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, врач-психиатр, занимавший руководящие должности в Сусуманской районной больнице, на протяжении двух лет не проводил регулярное обследование больного и игнорировал проявления тем агрессии к местным жителям. В результате отсутствия должного медицинского сопровождения в августе 2022 года пациент в состоянии невменяемости напал на двух человек и учинил над ними расправу.

Врачу грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

6 марта сообщалось, что 12-летняя россиянка обвинила отчима в домогательствах и оказалась на учете в ПДН.

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      Владимир Седов
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