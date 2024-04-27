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20:21, 27 апреля 2024Силовые структуры

Шестерых россиян арестовали за обналичивание 7,8 миллиарда рублей

В Петербурге суд арестовал 6 подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об обналичивании 7,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня избрана гендиректору компании «Зодчий» Сергею Лукьянову, главному бухгалтеру фирмы «Бумпро» Екатерине Китаевой, менеджеру компании «Маер Групп» Александре Щегловой, начальнику юридического отдела фирмы «Возрождение» Руслану Утяганову и двоим безработным Даниилу Рыкачеву и Левану Кобалии. Седьмой фигурантке дела Марине Кожевых избран запрет определенных действий.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества»). По данным следствия, они с 1 августа 2020-го по 1 июня 2023 года получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7,8 миллиарда рублей и извлекли доход не менее 552 миллионов рублей.

25 апреля сообщалось о пресечении деятельности преступной группировки, которая, по данным ФСБ, обналичила не менее 18 миллиардов рублей. Один из задержанных — гражданин Грузии Темур Псутури. По данным правоохранителей, всего в ее состав входили более 80 человек.

По данным следствия, 25 апреля на территории различных субъектов страны правоохранители провели более 40 обысков и арестовали более 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. В данный момент следствие проводит допросы и устанавливает всех причастных к созданию и деятельности преступной группировки.

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      Любовь Ширижик
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