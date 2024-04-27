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15:59, 27 апреля 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ раскритиковали командование за сдачу Очеретино

Военные ВСУ обвинили свое командование в некомпетентности и сдаче Очеретино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали своих командиров за некомпетентное командование и отступление с территории Очеретино. Об этом сообщает издание iDNES.

«Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Людей к бою никто не готовил. Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюет на людей», — цитирует издание одного из военных механизированной бригады, покинувшей населенный пункт.

По мнению экспертов издания, украинское командование могло отправить неподготовленных военнослужащих в Очеретино, поскольку недооценило условия боевых действий в этом регионе.

Ранее военный обозреватель из США Дэвид Экс заявил, что в скором времени ВСУ потеряют несколько населенных пунктов в районе Очеретино. Также он рассказал, что в Киеве идут дискуссии на тему того, как российские войска смогли прорвать украинскую оборону к западу от Авдеевки.

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      Илья Таксюр
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