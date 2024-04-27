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19:59, 27 апреля 2024Силовые структуры

Сотрудница МВД России заставила фирму взять мужа на работу и попала под арест

В Петербурге суд арестовал сотрудницу МВД, вынудившую фирму взять мужа на работу

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Октябрьский суд Петербурга арестовал до 24 июня заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области Елену Куляпину, обвиняемую в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Из постановления суда следует, что в 2023 году у сотрудницы МВД был материал по факту возможных мошеннических действий руководителей фирмы. Куляпина потребовала от них, чтобы ее мужа взяли на работу, а она бы вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Супруг следовательницы получил с июля 2023 по апрель 2024 в качестве зарплаты 507,5 тысячи рублей.

25 апреля Куляпиной предъявили обвинение в получении взятки.

18 апреля сообщалось, что Приморский суд Санкт-Петербурга изъял в доход государства автомобиль марки Porsche Cayenne и две квартиры у бывшей заместителя начальника управления МВД по Калининскому району Ксении Кокониной, уволенной со службы в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. Решение о конфискации имущества принято по иску прокуратуры. Коконина лишилась должности по приказу МВД от 25 ноября 2022 года за то, что предоставила недостоверные сведения о своих доходах в период с 2019 по 2021 год.

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      Любовь Ширижик
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