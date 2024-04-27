США попытались заставить Киев провести новую волну мобилизации

NYT: помощник госсекретаря США О'Брайен предложил Киеву мобилизацию населения

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предложил украинским властям провести новую волну мобилизации населения. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Украине необходимо точно знать, что у нее есть люди, необходимые для продолжения ведения боевых действий», — заявил дипломат на пресс-конференции в Киеве 22 апреля.

Авторы материала подчеркнули, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на Конгресс, чтобы предоставить Украине больше военной помощи.

Ранее стало известно о подписании Джо Байденом закона о выделении Украине, Израилю и Тайваню военной помощи. Эта мера, по его словам, окажет жизненно важную поддержку странам, «чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету».