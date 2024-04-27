Стало известно о втором пострадавшем в результате стрельбы в российском городе

Житель Петербурга в ходе стрельбы по полицейским ранил фельдшера скорой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на фельдшера скорой помощи после стрельбы по полиции на Английском проспекте. Об этом в субботу, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в результате стрельбы неадекватного россиянина огнестрельное ранение плеча получил и 33-летний фельдшер скорой помощи. Сотрудник полиции правомерно применил табельное оружие, что привело к ликвидации открывшего стрельбу. Раненый сотрудник полиции и фельдшер госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.

Установлено, что ликвидированный стрелок в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел в связи с резким падением курса. Чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия, и 26 апреля 2024 года он принял решение покончить жизнь самоубийством.

26 апреля с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 42-летний сын отравился таблетками. Прибывшие на место правоохранители предложили пострадавшему проследовать в медицинское учреждение, но мужчина выхватил пистолет и выстрелил. Оперативник получил ранение.