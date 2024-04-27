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10:58, 27 апреля 2024Экономика

Стало известно о закрытии счетов россиянам во Франции

Посол России в Париже: россиянам стали закрывать банковские счета во Франции
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Россиянам стали закрывать банковские счета во Франции. Об этом со ссылкой на посла России в Париже Алексея Мешкова пишут «Известия».

Речь идет о гражданах РФ, которые живут во Франции, уточнил посол. Счета, по его словам, закрывают и не открывают в дальнейшем. У россиян в стране возникают трудности с недвижимостью и обычной жизнью.

Для посольства происходящее является серьезным вызовом, и оно постоянно работает над тем, чтобы защитить интересы граждан, рассказал Мешков. Здесь стараются оказывать максимальную помощь гражданам России, которые сталкиваются во Франции с «непростыми жизненными ситуациями», добавил он.

Ранее в Турции опровергли информацию об отказах в открытии банковских счетов россиянам. Сведения о таких инцидентах изначально появились в Telegram-каналах. По словам источника РИА Новости в одной из кредитных организаций, речь не идет о массовых отказах. Банки готовы обслуживать россиян, добавил он. При этом нужно соответствовать ряду требований: иметь документ о праве на работу в стране, ВНЖ и депозит.

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      Лилиана Набиуллина
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