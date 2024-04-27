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17:45, 27 апреля 2024Бывший СССР

Украине предрекли проблемы с Западом из-за ударов по НПЗ России

Политолог Гуреев: руководство Украины может получить от Запада за удары по НПЗ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политолог Данила Гуреев заявил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России, которые атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ), могут иметь последствия в отношениях Киева и Запада, его слова передает 360.ru.

«Любое долгое военное противостояние — это война экономик. То есть какая из стран выстроит эффективные логистические цепочки, дольше продержится в экономическом плане», — отметил Гуреев.

По его мнению, многое в противостоянии стран зависит от того, насколько государства могут позволить себе вести боевые действия с финансовой точки зрения.

Гуреев считает, что Украина понимает важность нефтегазового сектора России как статьи доходов экономики, кроме того, большинство НПЗ находятся в европейской части страны. В Киеве, как заметил эксперт, пытаются сократить заработки России на нефти и усугубить поставки горючего на линию фронта.

«Американцам это невыгодно. Но атаки на российские НПЗ — инициатива Украины, за которую руководство страны может сильно получить от западных кураторов», — заключил Гуреев.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не прекращает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки требованиям США, так как Вашингтон не дает Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

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      Валентин Карант
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