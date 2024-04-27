DE: выставка трофейной техники ВСУ является насмешкой России над Западом

Выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве, где будут представлены трофеи западного производства, является насмешкой России над странами Запада. Такое мнение выразило британское издание Daily Express (DE).

В материале отмечается, что российское руководство послало Западу «провокационный сигнал» вскоре после того, как США и Великобритания согласились отправить дополнительную военную помощь Украине. «"Выставка техники НАТО" воспринимается как насмешка [президента России] Владимира Путина над Западом», — сочли в издании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, приедет ли российский президент Владимир Путин на выставку трофейной техники ВСУ.

Перед этим в Минобороны России сообщили, что выставка откроется 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе. Она продлится до начала лета. Отмечалось, что посетителям покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран.