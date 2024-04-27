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19:09, 27 апреля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали скорость принятия проекта о режиме высылки мигрантов

Депутат Затулин: Дума может рассмотреть приоритетно проект о высылке мигрантов

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Госдума может в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о новых правилах высылки мигрантов. Об этом сообщил один из авторов документа, первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он и будет рассматриваться, я уверен, в приоритетном порядке», — выразил мнение парламентарий.

Депутат также допустил, что проект могут рассмотреть на ближайшем заседании Думы, которое состоится 6 мая. После этого, продолжил Затулин, законопроект могут представить в профильном комитете и внести на первое чтение в парламент.

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Закон внесли в Госдуму 27 апреля. Предлагается вводить режим высылки в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться на территории России. В случае принятия инициативы, для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления МВД, а также на управление транспортом, заключение брака и приобретение имущества.

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