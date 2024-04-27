Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:38, 27 апреля 2024Культура

В Калининградской области отказались отменять трибьют-концерт Rammstein

Минкульт Калининградской области отказался отменять трибьют-концерт Rammstein

Фото: A. L. / Unsplash

Министерство культуры и туризма Калининградской области отказалось отменять трибьют-концерт немецкой группы Rammstein в Светлогорске. Об этом сообщает издание «Абзац».

Шоу «Tribute Rammstein с симфоническим оркестром. The Best of 30 years» запланировано на 27 апреля в концертном зале «Янтарь-холл». На выступлении оркестр исполнит хиты популярной немецкой группы.

«Сибирская правозащитная группа "Радетель"» направила обращения губернатору Калининградской области Антону Алиханову, областному Минкульту и правоохранительным органам с просьбой отменить концерт. Общественные активисты объяснили это тем, что Rammstein открыто поддержала Вооруженные силы Украины и развернула украинский флаг на одном из концертов.

Власти города сообщили, что сцена «Янтарь-холла» была сдана в аренду индивидуальному предпринимателю, который самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства. «Министерство и администрация "Янтарь-холла" не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», — указано в официальном письме.

Ранее та же организация потребовала отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

      Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

      Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

      Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

      Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

      Стилист Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде

      Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

      В МИД прокомментировали требование Литвы исключить Россию из наблюдателей ОБСЕ

      В России подростки проломили мужчине череп из-за замечания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше