В Калининградской области отказались отменять трибьют-концерт Rammstein

Минкульт Калининградской области отказался отменять трибьют-концерт Rammstein

Министерство культуры и туризма Калининградской области отказалось отменять трибьют-концерт немецкой группы Rammstein в Светлогорске. Об этом сообщает издание «Абзац».

Шоу «Tribute Rammstein с симфоническим оркестром. The Best of 30 years» запланировано на 27 апреля в концертном зале «Янтарь-холл». На выступлении оркестр исполнит хиты популярной немецкой группы.

«Сибирская правозащитная группа "Радетель"» направила обращения губернатору Калининградской области Антону Алиханову, областному Минкульту и правоохранительным органам с просьбой отменить концерт. Общественные активисты объяснили это тем, что Rammstein открыто поддержала Вооруженные силы Украины и развернула украинский флаг на одном из концертов.

Власти города сообщили, что сцена «Янтарь-холла» была сдана в аренду индивидуальному предпринимателю, который самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства. «Министерство и администрация "Янтарь-холла" не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», — указано в официальном письме.

Ранее та же организация потребовала отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону.