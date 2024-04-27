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16:04, 27 апреля 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за неделю в плен сдались 15 бойцов ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробности о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, он не раскрыл.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о группе бойцов ВСУ, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен. По его словам, о своих намерениях украинские солдаты предупредили российское командование, и все их действия были скоординированы.

Кроме того, в апреле боец ВСУ Евгений Погребняк решил сдаться в плен после того, как прочитал записку, сброшенную российским беспилотником: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность». После этого украинский военный проследовал за дроном к позициям Вооруженных сил России.

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В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что многие украинские военные сами сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также рассказал, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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