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18:19, 27 апреля 2024Мир

В Париже прошла акция против военной помощи Украине

В Париже прошла акция «За мир» против НАТО и военной помощи Украине

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Париже прошла организованная партией «Патриоты» акция «За мир» против оказания военной помощи Украине и за выход Франции из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз (ЕС), через Frexit (выход Франции из состава объединения — прим. «Ленты.ру»)», — заявил на митинге лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

После выступления политик разорвал флаги Североатлантического альянса и ЕС. Также участники акции скандировали: «Выйти из НАТО как можно быстрее».

Ранее Филиппо заявил, что Владимир Зеленский лжет, что предоставленная США и другими западными союзниками помощь пойдет на фронт, на самом деле он ее разворовал и задействовал в коррупционных схемах. Политик оценил ущерб для ЕС в 16 миллиардов евро.

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      Максим Габриелян
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