В Петербурге спасшего людей дворника-мигранта наградили картиной с видом на храм

В Петербурге спасшему людей дворнику подарили картину с видом на храм

В Петербурге наградили спасшего людей дворника. Мужчина помог эвакуировать женщин из охваченного огнем помещения. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Награду мужчине вручил глава Адмиралтейского района города Сергей Оверчук. Он подарил работнику картину с видом на храм.

Дворнику 48 лет, он приехал в Россию из Узбекистана. В одном из коммунальных предприятий Петербурга он работает уже семь лет.

Снятое во время пожара видео было опубликовано 26 апреля. На нем мужчина в спецодежде по карнизу и водосточной трубе взбирается на третий этаж и помогает девушкам эвакуироваться из охваченного огнем помещения.