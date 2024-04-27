Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 27 апреля 2024Россия

В Петербурге спасшего людей дворника-мигранта наградили картиной с видом на храм

В Петербурге спасшему людей дворнику подарили картину с видом на храм

Кадр: Telegram-канал « Подъем»

В Петербурге наградили спасшего людей дворника. Мужчина помог эвакуировать женщин из охваченного огнем помещения. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Награду мужчине вручил глава Адмиралтейского района города Сергей Оверчук. Он подарил работнику картину с видом на храм.

Дворнику 48 лет, он приехал в Россию из Узбекистана. В одном из коммунальных предприятий Петербурга он работает уже семь лет.

Снятое во время пожара видео было опубликовано 26 апреля. На нем мужчина в спецодежде по карнизу и водосточной трубе взбирается на третий этаж и помогает девушкам эвакуироваться из охваченного огнем помещения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

      Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

      Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

      Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

      Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

      Стилист Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде

      Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

      В МИД прокомментировали требование Литвы исключить Россию из наблюдателей ОБСЕ

      В России подростки проломили мужчине череп из-за замечания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше