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13:05, 27 апреля 2024Россия

В России все аттестующие мигрантов вузы расторгли договоры с частными партнерами

Минобрнауки: аттестующие мигрантов вузы расторгли договоры с частными партнерами

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В России все 12 университетов, которые вправе аттестовывать иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Об этом сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.

«Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — говорится в сообщении министерства.

Там подчеркивается, что все экзамены для иностранных граждан теперь смогут проводить только университеты и другие муниципальные организации. Площадки для проведения аттестации мигрантов появятся в разных регионах России.

По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, принятые меры усилят контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Он обратился к ректорам вузов с просьбой уделить внимание организации аттестации и выдаче сертификатов по ее итогам.

Изменения в аттестации мигрантов глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал 18 апреля. До этого Рособрнадзор также сообщил о внесении изменений в экзамены для мигрантов. В федеральной службе считают целесообразным включить проверку устной речи в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Также не исключено повышение проходного балла для получения вида на жительство и гражданства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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