Глава Минобрнауки анонсировал изменения в экзаменах для мигрантов в России

Коммерческие организации не смогут проводить экзамены русского языка мигрантам

В России коммерческие организации лишатся права проводить экзамены по русскому языку и выдавать сертификаты о знании языка для мигрантов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его цитирует ТАСС.

По его словам, такая мера начнет действовать с 1 мая. Фальков считает, что в каждом регионе России должен существовать один государственный университет, который будет проводить экзамен по русскому языку для иностранцев.

Ранее Рособрнадзор также сообщил о внесении изменений в экзамены для мигрантов. В федеральной службе считают целесообразным включить проверку устной речи в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Также не исключено повышение проходного балла для получения вида на жительство и гражданства.

До этого президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. Глава государства также призывал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций принимающей их страны.