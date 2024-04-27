Возможный кандидат на пост вице-президента Трампа рассказала неудачную шутку

Spiegel: губернатор Южной Дакоты Ноэм рассказала неудачную шутку о собаке

Губернатор Южной Дакоты и возможный кандидат на пост вице-президента в случае победы на выборах в США Дональда Трампа Кристи Ноэм рассказала неудачную шутку про свою собаку для того, чтобы объяснить ее решимость как политика в кризисных ситуациях. Слова из ее книги приводит Der Spiegel.

«Я ненавидела эту собаку. (...) Крикет (кличка собаки — прим. «Ленты.ру») был необучаемым и более чем бесполезным, прямо как охотничья собака. (...) Поэтому я как политик, каким бы трудным, "грязным и уродливым" ни было решение, сделаю все, даже усыплю собаку», — цитирует губернатора газета.

Ноэм отметила, что рассказала эту историю, чтобы показать, что она примет любые политические решения, какими бы тяжелыми они ни были.

Авторы материала указывают, что в США собаки — это деликатная тема в избирательных кампаниях. В 2007 году помощница республиканца Митта Ромни вызвала волну возмущения, когда рассказала, как ее начальник поместил своего ирландского сеттера Шеймуса в ящик на крыше своей машины, чтобы отвезти его на летние каникулы. Она хотела использовать это как анекдот, чтобы проиллюстрировать, что Ромни способен «безэмоционально управлять кризисами». Вместо этого с тех пор его считали бессердечным.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что пропустил день рождения жены Мелании Трамп из-за сфабрикованного дела, поэтому поздравил супругу прямо из здания суда. Он также сообщил о намерении вылететь к жене во Флориду сразу после окончания заседания в рамках судебного процесса.