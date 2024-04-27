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20:23, 27 апреля 2024Силовые структуры

Выращивающая коноплю россиянка подожгла дверь в комнату матери и попала под суд

В Петербурге будут судить женщину за выращивание конопли и угрозы убить мать

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 53-летняя жительница, которая обвиняется в угрозах расправой и незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, вечером 30 октября 2023 года женщина, будучи дома в состоянии опьянения, поссорилась с матерью, после чего стала выкрикивать в ее адрес угрозы расправой и подожгла дверь в ее комнату. Пенсионерке удалось позвонить внучке, и та вызвала пожарных, а также полицию.

Во время осмотра комнаты обвиняемой были обнаружены 22 куста конопли. Установлено, что женщина посадила и ухаживала за всходами. Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел припугнуть знакомого ружьем и случайно расправился с ним.

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      Илона Палей
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