Выращивающая коноплю россиянка подожгла дверь в комнату матери и попала под суд

В Петербурге будут судить женщину за выращивание конопли и угрозы убить мать

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 53-летняя жительница, которая обвиняется в угрозах расправой и незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, вечером 30 октября 2023 года женщина, будучи дома в состоянии опьянения, поссорилась с матерью, после чего стала выкрикивать в ее адрес угрозы расправой и подожгла дверь в ее комнату. Пенсионерке удалось позвонить внучке, и та вызвала пожарных, а также полицию.

Во время осмотра комнаты обвиняемой были обнаружены 22 куста конопли. Установлено, что женщина посадила и ухаживала за всходами. Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел припугнуть знакомого ружьем и случайно расправился с ним.