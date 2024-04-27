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14:33, 27 апреля 2024Забота о себе

Популярные в сети заблуждения о правильном питании опровергли

Эксперт по питанию Верис: детокс-диеты вызывают гормональные сбои и набор веса

Фото: Diliara Garifullina / Unsplash

Многие популярные в сети советы о правильном питании больше вредят здоровью, чем приносят пользу, считает эксперт по питанию и менеджер по продукту бренда десертов без сахара FITKIT Артем Верис. Некоторые распространенные заблуждения о диетах он опроверг в беседе с «Лентой.ру».

Одним из самых популярных вредных советов из интернета Верис назвал призыв соблюдать детокс-диеты, которые якобы выводят токсины из организма и улучшают здоровье. На самом деле, объяснил эксперт, здоровый человек не нуждается в специальных «чистках», так как организм делает это самостоятельно: с помощью почек, печени, легких, через желудочно-кишечный тракт и мочевыводящие пути. Кроме того, как отметил Верис, дотокс-диеты обычно очень низкокалорийные и не дают человеку необходимого запаса полезных веществ, поэтому иногда вызывают гормональные сбои и набор веса.

В другом частом заблуждении утверждается: чтобы сбросить вес, нужно полностью исключить углеводы и забыть о сладком. Если вы полностью откажетесь от углеводов, то действительно похудеете, но в качестве бонуса получите ряд неприятных последствий

Артем Верисэксперт по питанию

Верис предупредил, что отказ от углеводов приводит к дефициту селена, магния, фосфора, витаминов группы В и С. Это, в свою очередь, чревато появлением перманентной усталости, слабости, ломкости волос, ногтей и других проблем со здоровьем. Эксперт добавил, что безуглеводная диета может сопровождаться головными болями, спутанностью сознания и перепадами настроения.

По мнению Вериса, еще одна иллюзия о правильном питании строится вокруг пользы фруктов. Специалист уточнил, что фрукты действительно полезны, так как богаты клетчаткой, минералами и витаминами, однако многие забывают, что они содержат большое количество фруктозы, глюкозы и сахарозы.

Избыток фруктов может спровоцировать не только кариесные и другие заболевания полости рта, но и набор лишнего веса

Артем Верисэксперт по питанию

Кроме того, Верис посоветовал с осторожностью относиться к призывам заменить животный белок на растительный. По его словам, последний хуже усваивается и содержит меньше необходимых для здоровья аминокислот.

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