Учительница начальной школы расправилась с партнером и закопала его за домом

Учительница начальной школы из Британии зарезала партнера и закопала за домом

В Великобритании учительница начальной школы призналась, что расправилась с бойфрендом и закопала его в саду. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летняя Фиона Бил признала себя виновной в убийстве 42-летнего Николаса Биллингема, совершенном в ноябре 2021 года. Пара состояла в отношениях 17 лет, при этом Бил утверждала, что партнер многократно изменял ей и даже имел ребенка от другой женщины. Изначально британка заявила, что совершила преступление у себя дома в состоянии аффекта, так как узнала, что Биллингем снова изменил ей.

Однако следствию удалось доказать, что нападение было тщательно спланировано. Полиция нашла личный дневник женщины, в котором она утверждала, что бойфренд подпитывает в ней темную силу по имени Тюльпан22. Когда Биллингем засыпал, Бил лежала в постели, употребляла наркотики и «выпускала на волю Тюльпан22».

1 ноября, пока мужчина был в ванной, она спрятала в прикроватной тумбочке нож. Когда Биллингем вернулся в спальню, она уговорила его надеть повязку на глаза под предлогом сексуальной игры, а потом расправилась с ним. Затем британка закопала мужчину в саду за домом. После этого она отправила друзьям и коллегам сообщение, что они с возлюбленным заразились COVID-19 и самоизолировались дома. При этом сестрам она написала, что рассталась с Биллингемом, причем в одном из сообщений говорилось, что он сбежал от нее с любовницей. Кроме того, она заранее купила чистящие средства и прочие вещи для сокрытия преступления.

Позже в дневнике она жаловалась, что «перетаскивать тело намного сложнее, чем это кажется по телевизору». Мумифицированные останки мужчины полицейские обнаружили только четыре месяца спустя, после того как нашли дневник Бил.

Суд признал, что, скорее всего, в прошлом Биллингем действительно изменял Бил, однако ее заявления о новом романе «были полностью ложными». После признания вины женщине может грозить пожизненное заключение. Окончательный приговор бывшей учительнице будет вынесен 29 и 30 мая.

Ранее в Великобритании вынесли приговор 28-летнему мужчине из графства Линкольншир, который расправился с женой и заплатил другу за помощь в сокрытии улик. Он дал приятелю 50 фунтов стерлингов.

