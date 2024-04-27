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14:19, 27 апреля 2024Мир

Замешанный в деле о шпионаже депутат ФРГ работал с секретными документами ЕС

FAZ: замешанный в деле о шпионаже депутат Кра получал секретные документы ЕС
Максимилиан Кра

Максимилиан Кра. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий депутат Европейского парламента (ЕП) от ФРГ Максимилиан Кра, замешанный в деле о шпионаже в пользу Китая, неоднократно получал доступ к секретным документам по внешней торговле Европейского союза (ЕС) в Торговом комитете Европейского парламента. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отмечает издание, в парламентских комитетах ЕС документы классифицируются по трем уровням конфиденциальности. По оценке администрации комитета, проводившей внутренние расследование деятельности офиса Кра, евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» несколько раз запрашивал для работы документы, которые были отнесены к категории «секретные» или «закрытые».

Документы включали в себя анализ внешнеторговых стратегий стран-партнеров или отчеты по ходу торговых переговоров. Офис Кра не запрашивал документы под грифом «конфиденциально». Однако внутреннее расследование не установило, имел ли обвиненный в шпионаже помощник Кра Цзянь Г. доступ к этим документам.

Ранее стало известно, что Цзянь Г. хотел устроиться в Немецкую разведывательную службу (БНД). Уточняется, что спецслужбы отклонили его запрос, поскольку посчитали его неблагонадежным кандидатом.

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      Виктория Кондратьева
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