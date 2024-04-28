Петербурженки выиграли самый северный международный турнир по керлингу

В Дудинке завершился восьмой розыгрыш Nornickel Сurling Cup

Команда Дианы Маргарян из Санкт-Петербурга победила в восьмом розыгрыше Nornickel Сurling Cup на Таймыре, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Акклиматизация нас немного сбила в первый день. Больше трудностей не было. Лед прекрасный. Быстро мы смогли его прочитать», — сказала Маргарян после награждения.

В финальном матче ее команда, в составе которой также играли Алина Бородулина, Валерия Мирошниченко и Анастасия Кильчевская выиграла у сборного коллектива под руководством Елизаветы Трухиной, с которой выступали Валерия Денисенко, Виктория Десова и Алина Фахуртдинова.

«У нас команда моложе. Я примерно одного возраста с соперницами, а мои девочки на три года где-то меня моложе — это большая разница. Не хватило концентрации после вчерашней очень тяжелой игры» — прокомментировала результат игры Елизавета Трухина, которая также заработала серебро на прошлогоднем Nornickel Сurling Cup.

Третье место заняла команда, которую возглавляла действующая чемпионка России Ирины Рязановой.

В соревнованиях также участвовала команда Тилсимай Аллияровой из Казахстана и сборная «Беларусь/Россия», которую возглавила двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России Людмила Прививкова.

Ранее в субботу сообщалось, что в Дудинке стартовал самый северный в мире международный турнир по керлингу, организованный Федерацией керлинга России при поддержке компании «Норникель».

Почетными гостями восьмого Nornickel Curling Cup стали олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко и обладатель олимпийского серебра по лыжным гонкам Александр Панжинский. Они провели мастер-класс для зрителей турнира на лыжно-биатлонной трассе, оборудованной возле арены «Таймыр».

