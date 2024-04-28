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00:25, 29 апреля 2024Спорт

Немцы захотели провести Олимпиаду 2036 года, вспомнили о Гитлере и расхотели

В Германии отказалось от заявки на Олимпиаду 2036 года из-за Гитлера
Олимпийский стадион в Берлине

Олимпийский стадион в Берлине. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Олимпийская спортивная конфедерации Германии (DOSB) хотела подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц посоветовал этого не делать, так как в случае победы Игры проводились бы спустя 100 лет после Олимпиады в Берлине, которую проводили нацисты во главе с фюрером Адольфом Гитлером. Об этом со ссылкой на Table.Media сообщает ТАСС.

Воспоминания о Гитлере пришли к Шольцу во время встречи, в которой приняли участие министр внутренних дел Нэнси Фезер, председатель правления DOSB Торстен Бурместер и президент организации Томас Вайкерт. В ходе обсуждения спортивными чиновниками выдвигалась инициатива о проведении Олимпиады в 2036 году, но после отсылки в Играм-1936 руководители немецкого спорта расхотели. В итоге стороны сошлись на том, что Германия могла бы претендовать на Олимпиаду 2040 года.

Какой город мог бы принять Игры, пока ясности нет, но не исключена вероятность, что это будет Берлин.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе, а в 2032-м — в австралийском Брисбене.

Олимпиада в Берлине прошла в августе 1936 года.

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      Марина Совина
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