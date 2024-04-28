Появились подробности задержания участников группы «Коррозии металла»

Директор «Коррозии металла» Рунова: солист группы Троицкий все еще в полиции

Солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий все еще находится в отделении полиции. Об этом сообщила директор группы Мария Рунова, ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

По заявлению Руновой, следующий концерт группы должен состояться 30 апреля, и она надеется, что суд по административному делу состоится в понедельник, чтобы тур не сорвался.

Также она рассказала подробности задержания участников группы. Рунова сообщила, что после того как в зал ворвались силовики, ее повалили на пол, наступили на голову, а после — ходили по рукам. По ее словам, врачи подозревают у нее черепно-мозговую травму.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матершиной удары руками и ногами.

В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.