Российские саперы разминировали около половины Авдеевки

Саперы заявили о разминировании около половины территории Авдеевки в ДНР

Саперам Вооруженных сил России удалось разминировать около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) к концу апреля, сообщают «Известия».

«Авдеевка очищена от взрывоопасных предметов на 50 процентов территории. То есть работы еще много, но потихонечку», — заявил военнослужащий с позывным Панда.

Он объяснил, что сначала саперам необходимо разминировать пути передвижения. После этого военные приступят к нейтрализации взрывоопасных предметов в частном жилом секторе, «чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно».

Ранее росгвардейцы обнаружили два схрона с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в Запорожской области. Сотрудники во время разведки среди груды коробок в заброшенном доме нашли чемодан с 2,4 килограмма тротила, гранатами, патронами и подствольным гранатометом.