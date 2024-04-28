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21:41, 28 апреля 2024Россия

Российские саперы разминировали около половины Авдеевки

Саперы заявили о разминировании около половины территории Авдеевки в ДНР

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Саперам Вооруженных сил России удалось разминировать около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) к концу апреля, сообщают «Известия».

«Авдеевка очищена от взрывоопасных предметов на 50 процентов территории. То есть работы еще много, но потихонечку», — заявил военнослужащий с позывным Панда.

Он объяснил, что сначала саперам необходимо разминировать пути передвижения. После этого военные приступят к нейтрализации взрывоопасных предметов в частном жилом секторе, «чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно».

Ранее росгвардейцы обнаружили два схрона с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в Запорожской области. Сотрудники во время разведки среди груды коробок в заброшенном доме нашли чемодан с 2,4 килограмма тротила, гранатами, патронами и подствольным гранатометом.

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      Маргарита Пименова
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