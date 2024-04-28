Спецназ появился на акции протеста в Тбилиси

На акции в Тбилиси против закона об иноагентах появился спецназ

Спецназ появился около парламента в грузинской столице, где проходит акция против закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующих оттесняют на улице, прилегающей к парламенту Грузии. Также сообщалось, что несколько демонстрантов пытались пробить полицейский кордон и подняться на сцену перед парламентом. В ходе столкновений полиция применила применила перцовый газ против активистов.

Протестующие выступают против рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах. Документ пытаются рассмотреть во второй раз. В первый раз, весной 2023 года, это также вызвало общественное возмущение, из-за чего законопроект из парламента отозвали.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.