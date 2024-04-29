Археологи раскрыли тайну затонувшего с сотней немецких наемников корабля

Археологи нашли древние артефакты на погибшем в 1495 году корабле «Грибсхунден»

Шведским археологам удалось обнаружить новые древние артефакты с датского корабля «Грибсхунден», затонувшего в 1495 году у берегов Швеции с сотней немецких наемников. О раскрытии тайны погибшего корабля сообщает газета Berliner Morgenpost.

Отмечается, что данное судно было найдено в 1970-е годы, но исследователи смогли идентифицировать его лишь в 2002-м. Как выяснили ученые, оно принадлежало датскому королю Иоганну, который направил военный флот в шведский город Кальмар в 1495 году. При переходе корабль загорелся и затонул.

«Многие из 150 членов экипажа, в том числе около сотни немецких наемников, погибли ужасной смертью, когда корабль затонул в Балтийском море у берегов Швеции», — указывается в публикации.

Археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Седертерна смогли выяснить новые секреты затонувшего корабля. Благодаря использованию 3D- и фототехнологии они исследовали останки «Грибсхундена» и идентифицировали хорошо сохранившиеся части деревянной защитной конструкции, разбросанные по морскому дну. Это предоставило ученым уникальные данные о конструкции кораблей, на которых Христофор Колумб и Васко де Гама отправлялись в Америку и Индию.

Кроме того, специалисты обнаружили сундук с военным снаряжением, которое могло принадлежать немецким наемникам. Данный сундук, вероятно, использовался для хранения ядер и других приспособлений. Итоги исследования должны в конечном счете подготовить начало амбициозного проекта, заключающегося в полной реконструкции корабля.

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