Дачников предупредили о счетах за уничтожение борщевика

Депутат Чаплин: власти могут уничтожать борщевик на участках и выставлять счет

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственнику после проведения работ. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Чаплин порекомендовал не допускать подобных ситуаций, поскольку после уничтожения сорняков местными властями участок станет объектом пристального внимания. Он также напомнил, что за ненадлежащие состояние территории предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что при сжигании травы на дачном участке выделяется ядовитое вещество. Вырабатываемый в процессе диоксин является токсичным как для животных, так и для людей. Вещество раздражает дыхательную систему, вызывая аллергическую реакцию, объяснил депутат.