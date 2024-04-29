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03:37, 29 апреля 2024Экономика

Дачников предупредили о счетах за уничтожение борщевика

Депутат Чаплин: власти могут уничтожать борщевик на участках и выставлять счет

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственнику после проведения работ. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Чаплин порекомендовал не допускать подобных ситуаций, поскольку после уничтожения сорняков местными властями участок станет объектом пристального внимания. Он также напомнил, что за ненадлежащие состояние территории предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что при сжигании травы на дачном участке выделяется ядовитое вещество. Вырабатываемый в процессе диоксин является токсичным как для животных, так и для людей. Вещество раздражает дыхательную систему, вызывая аллергическую реакцию, объяснил депутат.

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      Маргарита Пименова
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