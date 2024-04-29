Экс-госминистра Грузии задержали на акции протеста в Тбилиси

Экс-госминистра Грузии Петриашвили задержали на акции протеста в Тбилиси

Экс-государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили задержали на акции протеста в Тбилиси против закона об иностранных агентах. Об этом стало известно изданию Publika со ссылкой на источник в МВД.

В ведомстве разъяснили, что Петриашвили задержали в административном порядке. Ему вменяется мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских.

Петриашвили занимал пост госминистра в 2012-2014 годы, до этого он был послом Грузии в Туркменистане и Афганистане.

Парламент Грузии в апреле принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициатором которого выступила правящая партия «Грузинская мечта». Позже представители неправительственных организаций и политических партий вышли на акцию протеста против закона.

Некоторые демонстранты устроили стычки с полицией.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Лазаре Григориадиса, протестовавшего в 2023 году против закона об иноагентах.