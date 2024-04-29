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06:30, 29 апреля 2024Наука и техника

Европа провела секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6

ArianeGroup: верхняя ступень ракеты Ariane 6 прошла успешные огневые испытания

Фото: Christophe Ena / Reuters

Верхняя ступень перспективной европейской ракеты космического назначения Ariane 6 прошла успешные огневые испытания. Об этом со ссылкой на компанию ArianeGroup сообщает издание European Spaceflight.

Испытания прошли 12 апреля, однако ArianeGroup рассказала о них позднее. В ходе последних перед запуском ракеты тестом верхней ступени была продемонстрирована ее работа в нештатных условиях. Было проведено три включения вспомогательной двигательной установки ступени, в общей сложности испытания длились 66 минут. Основная двигательная установка ступени — Vinci — не включалась.

Издание уверяет, что испытания могли проводиться в условиях секретности, так как в последних регулярных официальных пресс-релизах Европейского космического агентства (ЕКА) о них ничего не сообщалось.

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В январе издание напомнило, что первый полет Ariane 6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

В сентябре 2023-го ЕКА сообщило, что намеченные на 3 октября испытания первой ступени Ariane 6 отложены из-за неполадок в ее системе управления, позволяющей носителю сохранять вертикальное положение при старте с пускового стола.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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