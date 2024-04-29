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12:53, 29 апреля 2024Культура

Французская полиция заключила Жерара Депардье под стражу

AFP: полиция заключила актера Жерара Депардье под стражу

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Французская полиция заключила под стражу Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что комиссариат полиции вызвал кинозвезду на допрос. Актер проходит по двум эпизодам о сексуальном насилии. Первый случай произошел на съемках фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй — на съемках «Зеленые ставни» в 2021 году.

Об обвинениях против актера стало известно в феврале 2024 года.

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      Екатерина Подвигина
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