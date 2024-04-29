Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 29 апреля 2024Мир

Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard

ФРГ передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него, в частности, входят 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, пакет помощи включает систему ПВО Skynex, ракеты для переданных систем ПВО IRIS-T SLM и около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

Киев от Германии также получил 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Ранее в Германии заявили, что Вооруженные силы Украины ожидают два тяжелых месяца боев. В ближайшее время стоит ожидать успешных наступательных действий российских войск.

По мнению немецких экспертов, они могут продолжаться и в июле, тогда ВСУ придется оставить город Краматорск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от Путина. Они назвали три основных принципа для переговоров

      Убитый в Германии украинец оказался десантником

      Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты

      Надаль навестил российскую теннисистку в больнице

      В США заявили о получении Украиной военной помощи

      В США разрешили связанные с энергетикой транзакции с банками России

      16 человек застряли на карусели в российском городе

      Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard

      Россия и Таиланд обсудили сотрудничество в сфере экологии

      Оценена польза растительного мяса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше