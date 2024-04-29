Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard

ФРГ передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него, в частности, входят 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, пакет помощи включает систему ПВО Skynex, ракеты для переданных систем ПВО IRIS-T SLM и около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

Киев от Германии также получил 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Ранее в Германии заявили, что Вооруженные силы Украины ожидают два тяжелых месяца боев. В ближайшее время стоит ожидать успешных наступательных действий российских войск.

По мнению немецких экспертов, они могут продолжаться и в июле, тогда ВСУ придется оставить город Краматорск.