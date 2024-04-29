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15:49, 29 апреля 2024Мир

Израильский министр прокатился на мотоцикле у Газы и сломал ногу

Израильский министр Ганц прокатился на мотоцикле у Газы и сломал ногу

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский министр чрезвычайного военного кабинета Бени Ганц прокатился на мотоцикле у сектора Газы и сломал ногу. Об этом сообщает агентство Ynet.

«Министр Бени Ганц, сегодня утром повредил ногу, катаясь на мотоцикле возле кибуца Яд-Мордехай, и сообщил, что после медицинского обследования у него обнаружили перелом стопы. В настоящее время министр проходит лечение и сдает анализы Море в больнице Тель-а-Шомер, по окончании которого ожидается выписка домой», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что Ганц ехал в больницу «Барзилай» в Ашкелоне.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена напрямую потребовала от Израиля не проводить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники написал журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, которого называют «рупором Байдена».

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      Максим Габриелян
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