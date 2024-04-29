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13:01, 29 апреля 2024Бывший СССР

На Украине описали последствия потери Часова Яра

Командир ВСУ: занятие Часова Яра позволит России наступать на Константиновку
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

Занятие Часова Яра позволит российским войскам развивать дальнейшее активное наступление на территории Донецкой народной республики, контролируемой Украиной. Об этом рассказал командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Онуфер, передает «Страна.ua».

«Часов Яр станет для них [российских войск] исходным рубежом для наступления на Константиновку... там же фактически прямая», — подчеркнул украинский офицер, отметив, что российские военные смогут успешно маскировать свою технику в высотной застройке города.

Вместе с тем после занятия Часова Яра будут продолжаться полевые бои и борьба за каждое село, уточнил Онуфер. Однако особенности ландшафта не позволят ВСУ закрепиться и удерживать оборону длительное время.

Ранее на Украине рассказали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. При этом о воздушной тревоге в городе объявлено не было.

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      Дмитрий Попов
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