На Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины: на востоке страны поврежден объект энергосистемы

На востоке Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«На востоке страны атакован энергетический объект. Повреждено оборудование, отключалась воздушная линия», — отмечено в сообщении ведомства.

В связи с повреждениями в энергосистеме Украины отмечается дефицит поставок электричества. Действующие электростанции не могут покрыть весь спрос потребителей.

Трудности в энергетической сфере страны признал ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, указавший, что на восстановление нормальной подачи электричества потребуются несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что российские войска смогли уничтожить тепловую систему электроснабжения государства.