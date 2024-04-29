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18:36, 29 апреля 2024Россия

Названы жертвы нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкессии

МВД КЧР: жертвами нападения на пост ДПС стали Антон Валиков и Андрей Артамонов

Кадр: СК РФ

Жертвами нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкессии стали сотрудники правоохранительных органов подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов. Об этом сообщает канал МВД по республике в своем канале в Telegram.

«В результате нападения вооруженных преступников в поселке Мара Аягъы Карачаевского района 28 апреля при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (...) УМВД России по городу Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно сообщается, что с ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены трое полицейских и один сотрудник ОМОН.

Нападение произошло 28 апреля. Как сообщает следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109» и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате все нападавшие были ликвидированы.

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      Максим Габриелян
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