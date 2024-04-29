Обнаружение захоронений мирных жителей в ДНР подтвердили

СК: в Авдеевке в ДНР нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

Обнаружение в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) захоронений мирных жителей со следами пыток подтвердили в Следственном комитете. Об этом со ссылкой на ведомство сообщаетТАСС.

К концу апреля саперам Вооруженных сил России удалось разминировать около половины территории Авдеевки. По словам военнослужащего с позывным Панда, сначала необходимо разминировать пути передвижения, после этого военные приступят к нейтрализации взрывоопасных предметов в частном жилом секторе.

В ходе разминирования населенного пункта военные нашли новые захоронения мирных жителей. «Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем», — пояснил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, все эти захоронения были сделаны в спешке.

Ранее стало известно, что в Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из города. В тайниках нашли более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства для стрелкового оружия, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов.