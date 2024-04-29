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14:52, 29 апреля 2024Мир

Первый министр Шотландии объявил об отставке

Первый министр Шотландии Юсаф объявил об отставке после распада коалиции

Фото: Andrew Milligan / Pool / Getty Images

Первый министр Шотландии, лидер правящей Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает издание Sky Net.

«Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше», — отметил он, заявив, что будет исполнять обязанности первого министра до избрания преемника.

Отставка Хамзы Юсафа произошла после разрыва коалиционного соглашения между ШНП и Партией зеленых, после которого партия первого министра утратила большинство в шотландском парламенте. Причиной противоречий между правящими силами считается отказ ШНП от сокращения на 75 процентов выбросов углекислого газа в атмосферу к 2030 году, которое предлагали зеленые.

Оппозиционные партии уже намеревались выдвинуть первому министру вотум недоверия, но лидер ШНП не стал его ждать. При этом теперь Хамза Юсаф не исключает проведение досрочных выборов. Последняя избирательная кампания в парламент Шотландии состоялась в 2021 году.

В марте этого года Хамза Юсаф призывал добиваться независимости Шотландии от Великобритании. По его словам, независимость шотландцам сейчас «нужна как никогда», поскольку Brexit оказался полной катастрофой для Соединенного Королевства.

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      Дмитрий Попов
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