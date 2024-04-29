Россиян предупредили о подорожании одного вида алкогольной продукции с 1 мая

Экономист Беляев: с 1 мая вино в России подорожает минимум на 100 рублей

С 1 мая вина российского производства подорожают минимум на 100 рублей, сообщил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об изменении цен на фоне увеличения акциза он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Считается, что цена на вина российского производства увеличится как минимум на 100 рублей и до 150. На зарубежную продукцию намного больше. Там может в два раза увеличиться цена. Самое дешевое импортное вино будет 700-800 рублей», — предупредил Беляев.

При этом экономист отметил, что стоимость вина сильно зависит от производителя.

«Потому что как только у производителей появляется повод увеличить цены, а это повод серьезный, то они их увеличивают не пропорционально, а с большим упреждением. То есть, если арифметически рассчитать, что цены в среднем вырастут на 100 рублей, то благодаря усилиям продавцов она будет плюс 150, а то и плюс 200», — заключил он.

Нас ожидает серьезное увеличение цен на алкогольную продукцию Михаил Беляев экономист

Правительство России решило поднять ставки таможенных пошлин на импортные вина в июле 2023 года в ответ на западные санкции. С 1 августа 2023 года их размер составляет 20 процентов вместо действовавших ранее 12,5 процента. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей — показатель вырастет сразу в три раза.