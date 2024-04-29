Президент Украины Зеленский рассказал о поставках дополнительных систем Patriot

Зеленский заявил об отсутствии конкретики поставок дополнительных ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии конкретики в вопросе поставки дополнительных ракет систем Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Он сказал, что по системам Patriot пока делаются первые шаги и идет анализ, в каких странах, что есть. Зеленский отметил, что американское оружие стало поступать на Украину в небольших количествах. В своем сообщении президент Украины подчеркнул то, что российская армия готовится к очередному наступлению.

Эти заявления Владимир Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с главным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Во время разговора с журналистами Столтенберг признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной и напомнил о согласовании новой военной помощи от США.

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