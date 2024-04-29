Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 29 апреля 2024Бывший СССР

Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В Киеве он провел совместную с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференцию.

Генеральный секретарь приехал на Украину на поезде, сообщает РБК. Во время разговора с журналистами он признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной и напомнил о согласовании новой военной помощи от США. Он выразил уверенность, что проблемная ситуация с отправкой снарядов из Европы теперь изменится.

Информационное агентство Reuters приводит слова Столтенберга: «Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет»

Ранее сообщалось, что генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      В парламенте Грузии произошла потасовка

      Ефимова оценила смену тренера московского «Спартака»

      Появились данные о состоянии Куклачева после инфаркта

      Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и разозлила фанатов

      В НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине

      В Германии потребовали установить халифат

      Захарова осудила двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой

      Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

      «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше