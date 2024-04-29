Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
В Киеве он провел совместную с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференцию.
Генеральный секретарь приехал на Украину на поезде, сообщает РБК. Во время разговора с журналистами он признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной и напомнил о согласовании новой военной помощи от США. Он выразил уверенность, что проблемная ситуация с отправкой снарядов из Европы теперь изменится.
Информационное агентство Reuters приводит слова Столтенберга: «Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет»
Ранее сообщалось, что генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией.