Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В Киеве он провел совместную с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференцию.

Генеральный секретарь приехал на Украину на поезде, сообщает РБК. Во время разговора с журналистами он признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной и напомнил о согласовании новой военной помощи от США. Он выразил уверенность, что проблемная ситуация с отправкой снарядов из Европы теперь изменится.

Информационное агентство Reuters приводит слова Столтенберга: «Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет»

Ранее сообщалось, что генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией.