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19:38, 29 апреля 2024Силовые структуры

Расстрелявший под Ростовом автомобиль с 17-летней студенткой мужчина арестован

По Ростовом суд арестовал мужчину, обстрелявшего автомобиль с 17-летней девушкой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цимлянский суд арестовал мужчину, обстрелявшего из охотничьего ружья автомобиль с 17-летней студенткой, на срок до 27 июня 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело части 1 и 2 статьи 105 УК РФ. Мужчина помещен в следственный изолятор. Следствие проводит проверку показаний. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Цимлянском районе у хутора Паршикова. Студентка первого курса сидела с 18-летним знакомым в машине. В этот момент неизвестный начал обстреливать их автомобиль из охотничьего ружья «Сайга». В результате пострадавшая получила четыре огнестрельных ранения. Ее госпитализировали, но спасти не смогли.

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      Анна Габай
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