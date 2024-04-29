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14:12, 29 апреля 2024Силовые структуры

Риелтор из Сочи обманула десятки россиян

SHOT: риелтор из Сочи обманула покупателей квартир с видом на море на ₽100 млн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Риелтор из Сочи обманула десятки россиян, которые пытались приобрести квартиры с видом на море. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мошенница по имени Анна предлагала покупателям найти дешевое жилье на аукционе. По словам одной из пострадавших, она подбирала недвижимость на площадке «Российский аукционный дом», где проводят торги по продаже проблемного имущества, которое изъяли у банкротов или тех, кто не смог выплатить ипотеку.

Девушку смутил факт, что предлагаемая риелтором квартира была снята с торгов несколько лет назад, но ее убедили, что банкрот-застройщика не до конца распродал имущество. Получив от покупателя три миллиона рублей, риелтор начала тянуть время.

По словам пострадавшей, клиентами мошенницы стали порядка 20 человек, на которых она успела заработать около 100 миллионов рублей. На эти деньги она приобрела новый Porshe и уехала из города. Известно, что риелтор использовала одну и ту же схему: предлагала квартиры со старой датой и подделанными документами.

В марте в Сочи задержали 42-летнюю местную жительницу, которая взяла смартфоны у трех своих друзей и оформила на их имя миллионные кредиты. Она заранее продумала преступную схему и просила у друзей гаджеты, чтобы вывести деньги с онлайн-биржи. Поверив ей, знакомые авторизовывались в банковском приложении и отдавали телефон женщине, после чего та оформляла на них займы и переводила деньги на свой счет.

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      Вячеслав Агапов
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